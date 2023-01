San Giorgio a Cremano – Arrestato un uomo per evasione

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in corso Umberto I presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura della semilibertà.

I poliziotti hanno accertato che a carico dello stesso, un 42enne di San Giorgio a Cremano, vi era una nota di rintraccio emessa da personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Secondigliano poiché lo scorso 31 dicembre l’uomo non aveva fatto rientro presso l’istituto e, per tale motivo, lo hanno arrestato per evasione.