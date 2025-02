San Giorgio a Cremano – Arrestati marito e moglie per contrabbando

A San Giorgio a Cremano i carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per contrabbando di sigarette un uomo, già noto alle forze dell’ordine e sua moglie incensurata. L’uomo ha 69 anni mentre lei è 60enne.

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dei 2 e lì hanno rinvenuto e sequestrato 792 pacchetti di bionde illegali per un peso complessivo di 15 chili e 840 grammi. I coniugi sono in attesa di giudizio.