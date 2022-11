San Giorgio a Cremano – Arrestate tre persone dopo un lungo inseguimento

Stanotte gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato in via Manzoni l’alt ad un’auto con a bordo tre uomini i quali, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo accelerando la marcia.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti nei pressi dei caselli autostradali di Torre del Greco, i poliziotti hanno raggiunto e fermato il veicolo.

I tre occupanti, dopo aver abbandonato l’auto, hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma, non senza difficoltà, sono stati definitivamente bloccati.

C.A. 36enne, A.B. 35enne e D.B. 34enne , napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale.