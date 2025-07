San Giorgio a Cremano – Arrestate due donne per rapina

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 34enne ed una 54enne, entrambe di San Giorgio a Cremano, in esecuzione di due provvedimenti per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno eseguito nei confronti delle predette i provvedimenti sopra citati, emessi il 26 giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali secondo i quali, le prevenute dovranno espiare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso, reato commesso a San Giorgio a Cremano nel 2014.