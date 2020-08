San Giorgio a Cremano – Arpaia: “Orgogliosi di rappresentare Marino, le altre coalizioni non fanno lo stesso”

Si accende la campagna elettorale a San Giorgio a Cremano. A poco più di un mese dalle elezioni per la poltrona di primo cittadino, nulla viene lasciato a caso. Curiosa la provocazione del candidato al consiglio comunale Arpaia, che con un post via social rimarca l’impegno assunto con Giovanni Marino e allo stesso tempo lancia una stoccata agli avversari, rei di sponsorizzare se stessi e non il sindaco di riferimento. “Tutti i candidati della nostra coalizione espongono con orgoglio il nome del nostro candidato Sindaco GIOVANNI MARINO. E’ triste notare che nelle altre coalizioni non fanno lo stesso.

BISOGNA ESSERE ORGOGLIOSI DI CHI SI RAPPRESENTA !

IO VOTO PRIMA MARINO E’ POI ME STESSO !”. Così via social il consigliere Arpaia.