San Giorgio a Cremano – Arpaia e Farina chiedono chiarezza: “Dirigenti nominati a due mesi dall’elezioni, cosa nasconde questa scelta ?”

Comunicato stampa

“Due dirigenti tecnici, uno nominato da Zinno con procedura diretta e i lavori pubblici, a due mesi dalle elezioni,vengono affidati al ragioniere capo.

Cosa nasconde una scelta scellerata del genere? Cosa puo guidare queste decisioni se non la voglia di isolare le competenze e favorire percorsi poco chiari.

La giunta Zinno a tre mesi dal voto moltiplica e sostituisce gli assessori mentre precarizza gli assistenti alla refezione e penalizza le competenze nel settore dei lavori pubblici per far decidere ad altri che la

materia non la conoscono.

Cui prodest? A chi giova questo imbarazzante caos si chiedono i consiglieri Giuseppe Farina e Gaetano Arpaia.”