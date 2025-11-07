San Giorgio a Cremano – Aree considerate più “a rischio”, istituite tre zone rosse

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, all’esito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi il 31 ottobre scorso, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo specifiche misure nelle aree considerate più “a rischio” di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità (cosiddette “zone rosse”) nel comune di S. Giorgio a Cremano, nelle strade di seguito indicate.

1 ZONA NORD via Aldo Moro, via Manzoni 2 ZONA CENTRO piazza Troisi, Villa Bruno, Villa Vannucchi 3 ZONA SUD Largo Arso

L’ordinanza, che avrà durata di tre mesi, prevede il divieto di stazionamento nelle predette zone per i soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti – determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree – e risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati predatori, invasioni di terreni o edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere.

L’obiettivo perseguito con tali misure di intervento di natura eccezionale e temporanea, interessante specifiche aree urbane, è quello di porre in atto un ancor più incisivo contrasto ai fenomeni criminali attraverso una mirata azione in coordinamento tra tutte le Forze dell’ordine.

Infatti, nonostante nelle zone interessate siano vigenti ordinari ed articolati dispositivi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, sussistono esigenze di sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico che richiedono interventi straordinari ed eccezionali in termini di risorse economiche e di personale, non adeguatamente fronteggiabili con i mezzi ordinariamente a disposizione per la presenza di fenomeni di microcriminalità e di degrado.

Con tali dispositivi, pertanto, si intende fornire una risposta immediata ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza, per assicurate la vivibilità del contesto, il pacifico godimento degli spazi urbani e la fruizione delle infrastrutture di trasporto e di tutti gli spazi pubblici.​