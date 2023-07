San Giorgio a Cremano – Approvato il bilancio di previsione

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE; CONFERMATI TUTTI I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Cari concittadini, la maggioranza compatta ha approvato in Consiglio Comunale, il Bilancio di Previsione 2023-2025 riconfermando e ampliando i servizi e questo anche grazie alla razionalizzazione della spesa e ad una concreta azione di contrasto all’evasione fiscale.

Proprio su questo punto, grazie alle misure messe in campo, dal 15 febbraio al 30 giugno sono state accertate evasioni pari a 450 mila euro per la Tari, di cui 105 mila già incassate e vi è un incremento del 30 % anche rispetto all’IMU.

Sono stati inoltre rinegoziati tutti i mutui contratti prima del 2015(da quell’anno non sono stati più effettuati mutui per opere) che porteranno un risparmio per l’ente a lungo termine.

Anche grazie a queste misure sono stati riconfermati tutti i servizi alla comunità nei vari ambiti di intervento: dalle Politiche Sociali all’Ambiente, scuole, pari opportunità, sport ecc…

Sono stati invece incrementati gli stanziamenti per la manutenzione di parchi e giardini, vigilanza ambientale e per la spesa del personale; fondamentale quest’ultimo punto, per assicurare una sempre maggiore efficacia della macchina amministrativa.

Inoltre, come spiegato anche dall’Assessore al Bilancio Giuseppe Giordano, grazie alla ripartizione dei fondi dell’ex Legge 208, sarà possibile intervenire con maggiori risorse sulle manutenzioni stradali con ulteriori 105 mila euro; sul potenziamento dei controlli sul territorio con 42 mila euro e sulle campagne di educazione stradale nelle scuole.

Ringrazio la maggioranza che si è confermata solida e coesa nell’approvazione del bilancio che è il prodotto della condivisione e la pianificazione di progetti che mirano a migliorare sempre di più la nostra meravigliosa San Giorgio a Cremano e i servizi alla comunità.

Infine sono state elette componenti della Commissione comunale per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari presso la Corte d’Assise, le consigliere Iuliano e Mirabelli. A loro complimenti e in bocca al lupo.