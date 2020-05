San Giorgio a Cremano – Annullata la graduatoria bonus disabili, Zinno: “Ho chiesto di verificare gli errori immediatamente”

“Cari concittadini molti di voi ieri mi hanno contattato per segnalare errori nella graduatoria bonus disabili. In principio vi ho indirizzati al dirigente via mail per avere risposta sul singolo caso ma poi, visto il numero di errori, ho chiesto al dirigente di verificare le criticità poste”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.