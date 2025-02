San Giorgio a Cremano – Andrea Sannino incontra gli studenti dell’Iti Medi

Andrea Sannino ha incontrato gli studenti dell’ITI Medi nell’aula magna dell’istituto, per raccontare attraverso il suo libro dal titolo “Prima di Abbracciame” il percorso che lo ha portato dall’adolescenza – quando è nata la sua passione per la musica – ad oggi.

Un incontro partecipato, vivace e ricco di emozioni organizzato dal dirigente scolastico Salvador Tufano a cui ha preso parte il Sindaco Giorgio Zinno, l’assessore regionale Lucia Fortini, il presidente del Consiglio comunale Michele Carbone e all’assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano.

Oltre mille i ragazzi presenti che hanno posto domande ad Andrea ed ottenuto risposte sincere, ricche di calore e autenticità. Due elementi di cui è intriso questo libro, la cui prefazione è di Maurizio de Giovanni. Il volume, esordio letterario del cantante è infatti una storia di vita trascorsa tra i vicoli del Vesuviano, fatta di amicizie, coincidenze e legami. Un viaggio profondamente segnato da sacrifici, cadute e risalite, in cui emerge però la resilienza di chi è riuscito a realizzare il suo sogno, riuscendo ad evitare di entrare in circuiti dai facili guadagni ma pericolosi e illegali.

“L’esempio di Andrea Sannino è un esempio per tanti – ha detto il Sindaco Zinno – e questo messaggio può e deve essere un’esortazione per i nostri giovani ad essere tenaci, a non scegliere necessariamente la via più facile ma a perseguire i propri sogni con determinazione, impegno e passione, affrontando le difficoltà con coraggio e senza arrendersi di fronte agli ostacoli. Complimenti ad Andrea per questo tour nelle scuole e soprattutto agli studenti che hanno dimostrato, con la loro partecipazione, di aver compreso e fatto proprio il messaggio che “bisogna lavorare sodo, non cedere alle difficoltà e restare fedeli ai propri valori”.