San Giorgio a Cremano – Allerta meteo, domani scuole chiuse

ALLERTA METEO MARTEDÌ 17 GENNAIO: DISPOSTA PER DOMANI LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI E PARCHI PUBBLICI

Cari concittadini, in relazione alle avverse condizioni meteo annunciate per domani 17 gennaio ho disposto, per la sola giornata di martedì, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non è dei parchi pubblici.

La decisione si è resa necessaria in seguito al bollettino emesso dalla Protezione Civile secondo cui sono previsti forti temporali e raffiche di vento dalle 9.00 di martedì alle 9.00 di mercoledì 18 gennaio.

Quindi domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole.

Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell’evoluzione delle condizioni meteo.

Rinnovo a tutti l’invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza.