San Giorgio a Cremano – Allerta meteo arancione, scuole chiuse

ALLERTA METEO ARANCIONE PER SABATO 27 NOVEMBRE: CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI, ASILI NIDO, COMPRESI QUELLI PRIVATI E SCUOLE PARITARIE. CHIUSI ANCHE PARCHI URBANI E CIMITERO

Cari concittadini, in relazione al bollettino metereologico diramato dalla Protezione Civile regionale e in base alle previsioni dell’Areonautica Militare, domani, nell’area vesuviana, sono previsti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento.

Pertanto, come in alcuni comuni del Vesuviano, resteranno chiusi gli istituti superiori, gli asili nido, compresi quelli privati e le scuole paritarie.

Per tutelare l’incolumità dei cittadini,resteranno chiusi anche il cimitero e i parchi urbani.

A tutti va comunque la raccomandazione di prestare la massima attenzione.

Giorgio Zinno