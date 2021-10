San Giorgio a Cremano – Al via la somministrazione delle terze dosi di vaccino per gli over 60

VACCINI, TERZE DOSI. AL VIA LA SOMMINISTRAZIONE DELLE DOSI BOOSTER PER GLI OVER 60 PRESSO IL CENTRO DI VIA MAZZINI. BASTA PRESENTARSI DIRETTAMENTE CON CODICE FISCALE O CON CERTIFICATO CHE ATTESTA IL COMPLETAMENTO DEL CICLO PRIMARIO. NON ABBASSIAMO LA GUARDIA

“Cari concittadini, presso nostro il Centro vaccinale, in via Mazzini, sono partite le somministrazioni di dosi booster di vaccino rivolte agli ultrasessantenni. Oltre ai fragili, quindi, agli over 80 e al personale sanitario di qualsiasi età, da oggi anche i cittadini con 60 anni compiuti, possono sottoporsi alla terza dose di vaccino che sarà del tipo PFIZER O MODERNA.

La disposizione di allargare la forbice dei destinatari delle dosi booster, proviene da una circolare del Ministero della Salute ed è finalizzata ad ampliare la platea dei destinatari della terza dose, prolungando così l’efficacia del vaccino contro il virus Sars- Cov2. (La somministrazione deve comunque avvenire dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione).

Per ricevere la terza dose, vi ricordo che non è necessaria la prenotazione. E’ possibile presentarsi direttamente presso il polo vaccinale di via Mazzini,dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00, muniti di codice fiscale, tramite il quale si potrà effettuare l’eccesso in piattaforma e verificare il completamento del ciclo vaccinale primario. (Il 1 Novembre il centro resterà chiuso).

Questa sorta di open day continuativo, attivo presso il nostro centro vaccinale e concordato con il responsabile, Dott. Pilla, nasce dalla volontà di immunizzare tutta la città e di agevolare anche il percorso di coloro che finora, per vari motivi non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il covid.

Dobbiamo vaccinarci tutti. Il Presidente De Luca, proprio ieri, ieri ha parlato di un aumento di positivi nell’ultima settimana e sono quasi tutti riconducibili a persone non vaccinate. Dobbiamo tenere alta la guardia e agire responsabilmente, immunizzandoci tutti.

Per ogni altra informazione sui vaccini, è attivo comunque il numero della Asl Na3Sud, 081/9633169, dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 18.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30” Così il sindaco Giorgio Zinno