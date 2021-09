San Giorgio a Cremano – Al via il primo “Open day per lo sport”

San Giorgio a Cremano, 30 settembre 2021 – Parte a San Giorgio a Cremano il primo “Open Day per lo Sport” organizzato dall’amministrazione, guidata dal Sindaco Giorgio Zinno. Sabato 2 e domenica 3 ottobre, presso lo Stadio Paudice si svolgerà una due giorni di eventi interamente dedicati alle discipline sportive che si svolgono in città: tornei, esibizioni, spettacoli, e promozioni per diffondere, attraverso la partecipazione la cultura e l’importanza dell’attività fisica e sportiva.

L’ evento no stop, realizzato d’accordo con l’assessore Maria Tarallo, prenderà il via sabato alle ore 10.30, quando si apriranno i cancelli del Campo Paudice, in via Sandriana, allestito con stands delle varie Asd sportive del territorio che hanno aderito all’iniziativa, un palco per le esibizioni e tutte le attrezzature sportive per provare e conoscere i corsi e le attività che si possono svolgere nella nostra città.

” Le attività delle associazioni sportive, delle palestre e delle scuole di danza sono ripartite oramai in presenza– spiega il Sindaco Zinno – ma hanno subito un duro colpo nei periodi della pandemia. Siamo al loro fianco per restituire slancio e coraggio alle attività che hanno investito sul nostro territorio, contribuendo a diffondere la conoscenza delle eccellenti realtà sportive della nostra città. Il tutto senza dimenticare la condivisione dei valori di rispetto, solidarietà e lealtà che sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e della nostra comunità.”

Il programma delle attività prevede. Sabato 2 ottobre:

– ore 11.00 vi saranno già le prime esibizioni di danza hip hop – New Endas Fitness

– ore 11:30: Esibizione di pattinaggio artistico – ASD Skate Papillon

– ore 12.30: Esibizione di ginnastica ritmica – Palaveliero

– ore 15:00: Master Class di Zumba – New Endas Fitness

– ore 16.30: Sparring di Krav Maga – Palaveliero

– ore 17:00: Esibizione di ginnastica e di Capoeira – Anytime Gymnastic Center

Alle 18.30 poi, al termine di una breve cerimonia con la consegna di alcune targhe di riconoscimento, inizierà la partita di calcio tra amministratori comunali e rappresentati delle associazioni sportive del territorio. Il match rappresenta il passaggio di testimone per la seconda giornata di eventi, che inizierà

Domenica 3 ottobre:

– alle ore 10.00 con il Torneo Sport&Fun con le scuole calcio del territorio

– ore 10:30: Esibizione di danza– Aplomb Danza e a seguire Esibizione di ginnastica – New Academia Sonora

– ore 11.00: Esibizione di zumba – New Endas Fitness

– ore 11:30: Esibizione di pattinaggio artistico – ASD Skate Papillon

– ore 12.00: Esibizione di danza coreografica – ASD Tiger Fitness

– ore 15:30: Esibizione di danza a – ASD Non Solo Danza

– ore 16:00: Esibizione di ginnastica– Anytime Gymnastic Center.

La giornata si conclude alle 17.00 con l’esibizione di Capoeira – Anytime Gymnastic Center.

In entrambe le giornate , resterà sempre allestita l’area espositiva con gli stands per la promozione e per le informazioni su tutte le discipline. L’ingresso è libero.