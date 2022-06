San Giorgio a Cremano – Al via il Fantasy Day: il 18 e 19 giugno in Villa Bruno e in Villa Falanga appuntamento con cosplay, giochi, sfilate, laboratori e incontri con personaggi del mondo fantasy

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con il Fantasy Day, la rassegna dedicata al mondo fantasy e cosplay che per la XVI edizione raddoppia le locations.

Sabato18 e domenica 19 giugno, in villa Bruno e villa Falanga si svolgeranno infatti tantissimi eventi con personaggi e ospiti noti nel panorama del fantasy. Il tema scelto per il 2022 è “IL MOSTRO” che sarà al centro di questa due giorni di eventi: dalla letteratura ai travestimenti, dai fumetti alla promozione di progetti multimediali, dai flash mob ai giochi di ruolo.

Il Fantasy Day è uno dei principali eventi fantastici del Sud Italia e San Giorgio a Cremano rappresenta ogni anno il luogo di riferimento per migliaia di bambini, ragazzi e adulti che attendono questa kermesse divenuta ormai un appuntamento fisso.

L’evento, organizzato dall’associazione Altanur e patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano, è in costante crescita. Ogni anno infatti si aggiungono eventi e novità, tra cui sabato 18 giugno:

– in Villa Falanga, dalle 10.00 alle 19.00: spettacoli, rappresentazioni, laboratori e sfilate dedicate esclusivamente ai bambini.

– nel parco di Villa Bruno, dalle 11.30 alle 19.30: attività dedicate al K-Pop (Korean popular music) e alla cultura giapponese con giochi, un flash mob e un contest i cui vincitori saranno premiati domenica alle 12.30.

Domenica 19 invece, si svolgerà il “main event” in Villa Bruno. Dalle 10.00 alle 19.00 una no stop di appuntamenti nelle diverse aree:

– AREA INCONTRI: con proiezione di corti e talk a cui parteciperà anche il direttore della Scuola Italiana di Comix , Mario Punzo e tanti autori.

– AREA FANTASY con sfilate, disegnatori e fumettisti. AREA GAMES e AREA KIDS con cartoni animati e laboratori.

– AREA MOSTRE con la presentazione di: “IO (e il) MOSTRO” dal libro di Roberta Guzzardi psicologa, psicoterapeuta e illustratrice); “LE NUOVE LEGGENDE NAPOLETANE, un progetto multimediale con illustrazioni e podcast sulle leggende create dai ragazzi e “MOSTRI, FIABE e MALANOTTE” opere di Diana GALLESE;

– AREA SOCIAL con postazione tik tok, dirette facebook e Instagram.

Il tutto, ad ingresso gratuito.

“Eventi come questo hanno ricadute positive sull’intera città – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Aggregazione giovanile e cultura contribuiscono alla valorizzazione e alla vivacità del nostro territorio. Inoltre la continuità del Fantasy Day, arrivata alla sua 16esima edizione è di per sè garanzia di successo e qualità”.