San Giorgio a Cremano – Aggredisce i poliziotti, denunciato 34enne

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Manzoni hanno controllato una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica.

L’uomo, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia poiché privi di documenti, ha iniziato a dare in escandescenze minacciando ed aggredendo gli agenti fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Un 34enne di Pollena Trocchia è stato denunciato per lesioni personali, violenza o minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.