Due agenti della Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano sono stati aggrediti durante un controllo subendo minacce- anche di morte- da parte di un uomo con precedenti penali, sanzionato per abusivismo commerciale. I due agenti hanno riportato lesioni ad un braccio e alle mani, guaribili in 5/7 giorni.

L’EPISODIO

Martedì intorno alle 13.00 l’uomo residente a Napoli è giunto sul territorio sangiorgese per vendere abusivamente frutta su un mezzo privo di ogni licenza e senza patente di guida. A quel punto una pattuglia della Polizia Municipale su segnalazione, ha effettuato un controllo sanzionando l’uomo e sequestrando il veicolo e la merce.

L’uomo però non reagisce bene e dopo essersi recato al comando di via Galdieri, ha minacciato di morte il responsabile della Polizia Commerciale e, brandendo un crick, si è scagliato contro gli agenti di polizia presenti, i quali nel tentativo di fermarlo, hanno subìto lesioni.

L’uomo che è stato denunciato per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e violenza, aveva precedenti per porto abusivo di armi e truffa.