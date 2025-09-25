San Giorgio a Cremano – A Villa Bruno la mostra fotografica “Diario di provincia”

Si inaugura venerdì 03 Ottobre alle ore 18.30, a San Giorgio a Cremano, presso la biblioteca di Villa Bruno, via Cavalli di Bronzo n. 12, la mostra fotografica “Diario di provincia” di Armando Caruso. Sono ventuno scatti che indagano l’area metropolitana di Napoli e ne scandagliano la periferia in modo non convenzionale, attraverso i dettagli, i punti di vista, che il fotografo ha scelto per orientare il suo personalissimo racconto.

C’è il mare che lambisce la costa e ne riflette gli umori, ci sono i vicoli, le strade sbrecciate, le facciate dei palazzi, le icone votive, i mercati, il folklore di un popolo, l’assenza, il vuoto di memoria che si percepisce nelle persone e in certi oggetti. Ci sono la nostalgia, i contrasti cromatici che creano movimento, nonostante un’apparente stasi, quell’energia tellurica che permea il territorio ai piedi del Vesuvio e lo fascia, correndo dall’entroterra fino agli affacci sull’acqua. Una simbologia che svela il carattere di un popolo e il suo legame con i luoghi, i suoi gesti quotidiani, le tracce che il fotografo insegue e carpisce. Ogni fotografia è una rivelazione a sé stante che comunica con le altre, tessendo una trama narrativa che aggira il luogo comune e si realizza nell’originalità e nell’esperienza emotiva del suo autore.

La provincia è fermento, autenticità: quella dimensione ridotta e più umana, malvista o suscettibile di innamoramenti che si alimentano dell’esercizio del guardare, dell’osservare. Caruso sa che la provincia è un’invenzione: essa esiste solo nella geografia artificiale, nella ghettizzazione dei luoghi. Ed è contro la separazione che il fotografo combatte, proponendo l’unicità, la contiguità, la prossimità. Così i confini si spezzano e restano le allegorie di una ricerca implacabile.

La mostra “Diario di provincia” sarà visitabile gratuitamente, fino 18 Ottobre 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e il sabato, dalle ore 09.00 alle 13.30.

Armando Caruso, classe 1979, è nato a Napoli e vive a San Giorgio a Cremano. Fotografo per passione, ha all’attivo mostre personali e collettive ed è tra i fondatori dell’Associazione Kest’Art, presso la cui sede propone momenti conviviali di dibattito sull’arte fotografica.