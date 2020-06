San Giogio a Cremano – Agguato in via Luca Giordano, morto sul colpo un 50enne

Agguato a San Giorgio a Cremano questa mattina intorno alle 10.50 in via Luca Giordano.

Ucciso a colpi d’arma da fuoco un pregiudicato sulla cinquantina che non ha avuto scampo ed è morto sul colpo.

Sul posto è giunta la Polizia di Stato che hanno trovato l’uomo disteso a terra senza vita.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo era in sella alla sua moto quando è stato raggiunto ed ucciso dai sicari che probabilmente lo stavano seguendo.

Le modalità dell’episodio riconducono ad una pista di camorra anche perché la vittima aveva numerosi precedenti penali per vari reati.

Attualmente in corso le indagini per capire l’intera vicenda.