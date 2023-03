San Gennaro Vesuviano – Trovato a bordo di un’auto rubata, denunciato per riciclaggio 39enne di Torre del Greco

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mandrile a San Gennaro Vesuviano, hanno controllato un’auto con a bordo quattro persone ed hanno accertato che il telaio del veicolo, con targa polacca, risultava contraffatto.

Il conducente, un 39enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato denunciato per riciclaggio.