San Gennaro Vesuviano – Rubinetti a secco per lavori tra 28 e 29 aprile sull’intero territorio comunale

Sospensione del Servizio Idrico per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, dalle ore 19:00 di lunedì 28 aprile 2025 alle ore 19:00 di martedì 29 aprile 2025, nelle seguenti zone di SAN GENNARO VESUVIANO:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di riparazione di una perdita idrica sul sistema di adduzione primario.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.