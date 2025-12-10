San Gennaro Vesuviano – 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna autorizzazione: 11 persone denunciate

Una lancetta sul 5 una sul 12, è l’alba a San Gennaro Vesuviano. Le saracinesche sono calate ma i riflettori sono già puntati su una palazzina in via Nola. I tre piani che i carabinieri stanno per ispezionare racconteranno storie diverse, quelle di chi ci vive e ci lavora.

Un intreccio con un comune denominatore, il degrado.

In quello stabile non ci sono solo appartamenti di fortuna ma anche una fabbrica tessile abusiva.

Ai piani più alti dormono gli operai. I militari ne conteranno addirittura 76, distribuiti in stanze fatiscenti, letti arrangiati alla meglio, servizi ridotti all’osso e ambienti segnati da umidità e scarsa aerazione. Spazi nati come abitazioni diventati dormitori di fortuna, dove la vita sembra scorrere solo al ritmo dei turni lavorativi. In uno degli ambienti anche spazi per il culto islamico.

Al piano terra l’opificio, completamente abusivo, coperto da una tettoia altrettanto priva di autorizzazioni. Le forniture di acqua per l’intera struttura garantite da un pozzo scavato senza criterio. 11 le persone denunciate.

L’intervento, condotto dai carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano, con la collaborazione del nucleo forestali di Roccarainola, del NIL, della polizia locale e di personale Enel e dell’Asl, ha portato a 11 denunce in stato di libertà.