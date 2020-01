San Felice a Cancello – Giornalisti aggrediti: solidarietà dell’Ordine Campania

L’ Ordine dei giornalisti della Campania esprime solidarietà ai colleghi Pierpaolo Petino e Alessandro Iovane dell’agenzia Videoinformazioni per l’aggressione subita a San Felice a Cancello dove i giornalisti si erano recati per le operazioni di vigili del fuoco e polizia Metropolitana che hanno scoperto un “lago di rifiuti” in una cava in disuso. “Un’ulteriore aggressione che dimostra come in Campania sia sempre più difficile fare informazione”, si legge in una nota dell’Ordine.