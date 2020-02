Sampdoria – Napoli: 2-4. Poker d’assi a Marassi! Aprono Milik e Elmas, sigilli finali di Demme e Mertens

Il Napoli batte la Sampdoria per 4-2 nel monday night della terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A: di Milik (3°), Elmas (16°), Demme (83°) e Mertens (98°) il poker azzurro, nel mezzo il pareggio della Sampdoria, che recupera dallo 0-2 con Quagliarella (26°) e Gabbiadini (73°). Partita sofferta, ma ben giocata dagli azzurri, che pronti-via, si ritrovano dopo un quarto d’ora sul doppio vantaggio. Partita che sembra chiusa, anche per il predominio territoriale della squadra di Gattuso, ma una magia di Quagliarella riapre la gara: gol e morale alle stelle per i blucerchiati, che giocano a viso aperto e riescono a raggiungere il pari nella ripresa, con Gabbiadini, che trasforma un rigore concesso al Var, per un fallo di Manolas su Quagliarella. Ripreso sul 2-2, Gattuso cala gli assi dalla panchina e mette dentro Demme, Mertens e Politano. E sono proprio i primi due a risolvere la gara: il primo bravo ad inserirsi su una respinta della difesa blucerchiata su tiro di Insigne; il secondo con un gol da metà campo in pieno recupero. Da segnalare due reti annullate: una a Ramirez (per fallo di mano di Gabbiadini) e l’altro a Zielinski, per fuorigioco millimetrico sull’ennesimo palo di Insigne.Vittoria meritata e fondamentale per la classifica: gli azzurri sono ora a -9 dalla zona Champions, con mezzo campionato da giocare.

Tabellino

Sampdoria- Napoli: 2-1 (p.t 1-2)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez (23′ st Maroni), Linetty, Ekdal, Jankto (34′ st Vieira); Quagliarella (30′ st Bonazzoli), Gabbiadini. A disp.: Seculin, Falcone, Chabot, Barreto, Askildsen, La Gumina, Léris, Murru, Bertolacci. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas (34′ st Politano), Lobotka (16′ st Demme), Zielinski; Callejon (27′ st Mertens), Milik, Insigne.A disp.: Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Llorente, Lozano. All. Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma

MARCATORI: 3′ pt Milik (N), 16′ pt Elmas (N), 26′ pt Quagliarella (S), 28′ st Gabbiadini (S, su rig.), 38′ st Demme (N), 53′ st Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Jankto, Ekdal, Ramirez, Linetty (S); Elmas, Demme, Politano (N). Recupero: 8′ pt.

Foto articolo dalla pagina FB SSCNAPOLI