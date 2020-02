Sampdoria – Napoli 2-4, le pagelle: Demme e Milik sugli scudi, brilla anche Elmas

MERET 6: tocca la parabola meravigliosa di Quagliarella ma può fare poco. Intuisce il rigore di Gabbiadini e sfiora il miracolo. Presente nelle uscite, ancora grezzo con i piedi. Incolpevole

HYSAJ 6: scivola in occasione del gol di Quagliarella che però si inventa un eurogol. Non rischia più di tanto, resta bloccato pensando prevalentemente a difendere. Tutto sommato non sfigura. Diligente

MANOLAS 6: macchia una buona prova con il tocco che atterra Quagliarella in area, ma sono tanti gli interventi importanti quando la Samp preme. Non sempre riesce a tenere a bada la sua irruenza, rischia di farsi male nel finale. Toro

DI LORENZO 6: spizza di testa la palla che vale il gol di Elmas. Ancora adattato al centro disputa una gara attenta e concreta. Beffato da Gabbiadini ma l’arbitro annulla la rete di Ramirez per offside. Concreto

MARIO RUI 6: non manca qualche sbavatura, gioca sempre con grande vigoria e generosità. Spesso si fa prendere troppo dalla foga, ma ringhia sugli avversari e si fa sentire. Cagnaccio.

ELMAS 7: sigla il gol del raddoppio con un blitz sotto porta, tante giocate di qualità che costringono al fallo i diretti marcatori. Gara a tutto campo fatta allo stesso tempo di quantità e propensione offensiva. Difficile da tenere a bada. Peperino. (dall’80’ POLITANO s.v.)

LOBOTKA 6: poco appariscente ma utile nel gestire palla e mettere ordine in mediana. Soffre un pò quando la Samp alza il baricentro, tocca comunque molti palloni. Prezioso. (dal 60′ DEMME 7: grandissimo impatto sul match. Conferisce maggior equilibrio alla squadra, catalizza la manovra impostando dal basso. Ha il grande merito di siglare la rete che spiana il successo agli azzurri. Indispensabile)

ZIELINSKI 6,5: sempre nel vivo del gioco. Confeziona l’assist per il gol di Milik e si propone spesso con le sue solite scorribande in avanti. Trova anche il gol ma era in fuorigioco. Eclettico

CALLEJON 6: non una grande partita, soprattutto dal punto di vista offensivo. Non si risparmia quando c’è da ripiegare, trova pochi varchi per i suoi tagli. Prova comunque a proporsi. Andamento lento. (dal 72′ MERTENS 6,5: al rientro dopo i problemi fisici torna subito al gol sfruttando l’uscita di Audero per beffarlo da lontano. Guida l’assalto finale. Opportunista)

MILIK 7: sblocca la partita con un gran colpo di testa nell’angolino. Vicinissimo alla doppietta in un paio di occasioni, mette in costante apprensione la difesa blucerchiata. Grande contributo anche nel difendere palla e far salire la squadra. Imponente

INSIGNE 6,5: gioca ad intermittenza ma quando affonda crea spesso scompiglio. Colpisce un palo, parte da lui l’azione del gol di Demme. Non mancano errori negli ultimi sedici metri ma nel complesso resta in partita fino alla fine. Velenoso