Sampdoria-Napoli: 0-4. Secondo poker consecutivo in trasferta per gli azzurri: 5 vittorie su 5 e primo posto solitario. Napoli sogna con super Osimhen!

Il Napoli batte la Sampdoria per 4-0 nel primo posticipo del turno infrasettimanale; in rete Osimhen (10° e 50°), Fabian Ruiz (39°) e Zielinski (59°). Partita senza storia, troppo forte questo Napoli targato Spalletti, che con la quinta vittoria consecutiva, si riporta in testa alla classifica a punteggio pieno. Azzurri devastanti, con Osimhen, una vera e propria furia in attacco, imprendibile per gli avversari: solo un difetto di precisione nelle conclusioni impedisce al nigeriano di andare oltre la doppia marcatura registrata oggi. La partita si sblocca al 10°, con Insigne nel ruolo di assist-man ed Osimhen in quello dell’implacabile marcatore. Il raddoppio è da play station: ancora Insigne, scarico per Fabian Ruiz, che la mette li dove nessun portiere al mondo ci sarebbe potuto arrivare. La ripresa è la fotocopia del primo tempo, con gli azzurri (oggi in rosso) a comandare il gioco ed a trovare la via della rete in due occasioni: prima con Osimhen e poi con Zielinski, in entrambi i casi il ruolo di assist-man è stato di Lozano. Raggiunto il poker, il Napoli tira il freno a mano, andando comunque in più di un’occasione vicino alla rete: clamorosa quella capitata ad Ounas, fermato da Audero.

La vittoria di stasera proietta gli azzurri al primo posto e li candida seriamente ad un ruolo da protagonista in questo campionato.

Tabellino

Sampdoria-Napoli: 0-4 (pt 0-2)

Sampdoria: Audero; Bereszynski (71′ Depaoli), Colley, Yoshida, Augello, Candreva, Thorsby (71′ Askildsen), Silva (55′ Ekdal), Damsgaard, Caputo, Quagliarella (55′ Torregrossa). All. D’Aversa

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (48′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa, Lozano (81′ Ounas), Zielinski (62′ Elmas), Insigne (62′ Politano), Osimhen (81′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 10′ V. Osimhen, 39′ F. Ruiz, 50′ V. Osimhen, 59′ P. Zielinski

Note: ammonito Damsgaard, Depaoli

Foto Fb sscnapoli