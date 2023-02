Salerno – Droga all’interno del vano motore refrigerato di un container merci: due arresti

Nella mattinata di ieri, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno proceduto

all’arresto in flagranza di reato di due soggetti, in quanto ritenuti intenti a recuperare una grossa partita di

cocaina occultata all’interno del vano motore refrigerato di un container merci, giunto nel porto commerciale di

Salerno e proveniente dal Sudamerica a bordo della motonave “VICTORIA L”.

Tali attività investigative trovano la loro genesi da un’analisi di rischio sull’origine e sulla qualità delle merci in

arrivo nel locale scalo portuale, svolte in maniera mirata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

di Salerno, unitamente ai militari delle Fiamme Gialle, i cui esiti consentivano di individuare un container sul

quale, dietro l’apparente copertura di frutta esotica, si celava un ingente quantitativo di droga.

I successivi approfondimenti, sviluppati congiuntamente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal

Gruppo di Salerno, attraverso l’impiego di un articolato dispositivo di contrasto al traffico internazionale di

sostanze stupefacenti, permetteva di monitorare costantemente il container sospetto e di pervenire

all’individuazione dei soggetti arrestati.

Contestualmente si procedeva al sequestro di 60 kg. di cocaina.

Tale risultato s’inserisce nel solco di precedenti e distinti analoghi rinvenimenti operati dalla Guardia di Finanza

salernitana per un volume complessivo superiore ai 316 kg., tra i quali quello di 177 kg. effettuato nei primi

giorni dello scorso mese di gennaio, nonché quelli di ottobre e luglio 2022 rispettivamente per 61 e 18 Kg..