Salernitana – Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen implacabile, eccezionale Di Lorenzo

Meret 6,5: poco impegnato ma si supera quando devia sul palo il tiro a botta sicura di Piatek nel finale. Salvatore

Di Lorenzo 7: macina chilometri sulla fascia attaccando con grande vigoria. Con un inserimento dei suoi trova il gol importantissimo che sblocca la gara. Poco sollecitato in fase difensiva, rischia nel finale colpendo Lobotka e innescando Piatek. Eccezionale

Rrahmani 6,5: match molto tranquillo. Pochi pericoli dalla sua parte, chiude sempre con puntualità e gioca i palloni senza sbavature. Sicuro

Kim 6,5: si becca un giallo per una gamba alta, ma non si fa condizionare. Sempre pulito negli interventi, esce con personalità palla al piede. Inossidabile

Mario Rui 7: gioca tantissimi palloni, accompagna l’azione con qualità da rifinitore. Innesca l’azione che porta Anguissa all’assist per 1-0 con un triangolo rapidissimo. Ci prova anche con una conclusione personale. Scatenato

Anguissa 7: grandissima la giocata che porta alla rete dell’1-0. Convince in entrambe le fasi, non perde mai lucidità e dinamismo. Sgusciante

Lobotka 6,5: Di Lorenzo lo colpisce in occasione dell’errore che lancia Piatek in porta. Nel complesso buona prova, senza strafare. Ha vita facile con la Salernitana che non fa pressione. Ordinaria amministrazione

Zielinski 6: Partecipa attivamente al possesso palla azzurro, anche se senza particolari sussulti. Da lui ci si aspetta sempre di più. Compitino (dall’86’ Ndombele s.v.)

Lozano 6,5: Torna titolare e sfodera una buona prestazione. Tra i pochi nel primo tempo a superare l’uomo, bene anche nella ripresa quando la Salernitana concede di più. Pimpante (dall’86’ Politano s.v.)

Osimhen 7,5: Altra gara di altissimo livello. Spina nel fianco costante anche quando gli arrivano pochi rifornimenti. Il 13esimo gol arriva nella ripresa, ribadendo in rete un palo colpito da Elmas. Si sta consacrando tra i migliori bomber d’Europa. Implacabile (dall’88’ Simeone s.v.)

Elmas 6,5: molto intelligente tatticamente, si sacrifica anche in fase di contenimento quando Mario Rui sfonda. Contribuisce ad aprire con pazienza la difesa della Salernitana. Colpisce il palo che porta al gol di Osimhen. Importante