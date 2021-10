Russia – Precipita aereo con paracadutisti, 16 morti

Un incidente aereo ha avuto luogo ieri mattina intorno alle 10 nella regione di Kemerovo, in Russia. Un Let L 410 Turbolet, di proprietà di un aero club, è precipitato nella città di Menzelinsk. Lo rivela l’agenzia stampa russa Tass, citando una fonte dei servizi d’emergenza. L’aereo trasportava 23 persone, 21 delle quali erano paracadutisti. I primi soccorritori e i pompieri intervenuti sarebbero riusciti a estrarre sette superstiti dalla carlinga dell’aereo, mentre 16 persone avrebbero perso la vita. Un elicottero ha trasportato le squadre di soccorso sul posto, come dichiarato dal servizio stampa del Ministero delle situazioni di emergenza. Una testimone oculare, citata dall’agenzia Ria Novosti, ha raccontato: «È stato spaventoso. La prima cosa che abbiamo visto quando siamo arrivati è stato un aereo distrutto». I feriti sembravano sotto shock: «Uno di loro gemeva con veemenza, era chiaro che fosse in gravi condizioni». Secondo Ria Novosti l’incidente ha causato quattro morti e quindici feriti. A perdere la vita, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbero stati i due piloti e gli istruttori che si trovavano a bordo.