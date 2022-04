Foto da wikipedia

Russia – Delfini da guerra per proteggere la base navale a Sebastopoli

La base navale di Sebastopoli, luogo strategico per la Russia situata sul Mar Nero, è protetta da due delfini da guerra.HI Sutton, esperto di difesa specializzato in sottomarini, è stato il primo a segnalare la presenza dei delfini. Di recente sono stati installati speciali recinti per i mammiferi marini nel porto di Sebastopoli. Secondo lui, questi animali dotati di una particolare intelligenza verranno utilizzati, in particolare, per contrastare eventuali subacquei ucraini specializzati che cercherebbero di entrare nel porto per sabotare le navi da guerra russe. Secondo altri esperti, ad esempio, i delfini possono essere utilizzati anche per avvistare le mine. Un portavoce di Maxar conferma la teoria di Sutton e afferma che la presenza dei due delfini risale solo all’inizio dell’invasione russa. Negli anni ’60, l’Unione Sovietica ha sviluppato un programma di addestramento per i delfini da guerra. Dopo il crollo dell’URSS, la marina ucraina ha preso possesso dei cetacei, ma la Russia li ha ripresi dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Da allora, secondo quanto riferito, la Russia ha ricominciato ad addestrare gli animali. Gran parte della flotta russa è attualmente attraccata a Sebastopoli, poiché la città portuale della Crimea si trova oltre la portata dei missili ucraini. Anche l’incrociatore Moskva era in questo porto prima di affondare nel Mar Nero all’inizio di questo mese. Nell’aprile 2019, ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i pescatori sono stati inseguiti da un beluga (delfino bianco) a Inga, in Norvegia. L’animale era dotato di un’imbracatura su cui erano incise le parole “attrezzatura di San Pietroburgo”. Secondo gli esperti norvegesi, potrebbe trattarsi di un animale addestrato dall’esercito russo che era scappato da un porto militare russo.