Fonte sportellodeidiritti.org

Romania – Orsa uccide turista italiano in motocicletta su una strada montana

Un turista italiano di 48 anni è morto attaccato da un’orsa mentre andava in motocicletta. Il tragico incidente è avvenuto nelle montagne dei Carpazi in Romania. La vittima sarebbe un cittadino straniero che, secondo le prime ricostruzioni, si trovava a bordo della sua motocicletta lungo la strada montana Transfăgărășan, molto frequentata dai turisti, quando è stato aggredito da un orso selvatico nei pressi della località di Arefu, come riportano i media romeni citando i servizi di protezione civile. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, ipotizzando omicidio colposo contro ignoti. L’animale sospettato dell’attacco, una femmina di orso, è stato abbattuto dalle autorità. Alcuni testimoni hanno allertato i soccorsi con una chiamata di emergenza. Il villaggio montano di Arefu si trova a circa 160 chilometri a nord-ovest di Bucarest. Secondo il sito d’informazione “g4media.ro”, basandosi sui dati dell’ufficio forestale, nella sola area di Arefu vivono 112 orsi. Negli ultimi anni, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,il numero degli orsi in Romania sarebbe aumentato fino a triplicare o quadruplicare, secondo i risultati preliminari di uno studio condotto dall’Istituto statale di ricerca forestale “Marin Dracea”. La popolazione stimata sarebbe passata da circa 3.000 a 10.000–13.000 esemplari, a fronte di una soglia ecologicamente sostenibile di 4.000 orsi. I risultati finali dello studio sono attesi entro la fine dell’anno. Da decenni, in Romania, gli orsi penetrano regolarmente in villaggi e città, rovistando nei cassonetti e aggredendo persone. Si sono già registrate diverse vittime mortali. Gli orsi possono essere abbattuti solo con permessi speciali.