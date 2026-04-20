Roma – Narcotraffico: scovata droga per 2,5 milioni di euro, 3 arresti nella Capitale

L’altra sera, in via Cabiate, a Roma, un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio, effettivo alla Stazione Carabinieri di Roma Piazza Farnese, ha notato un uomo in sosta a bordo del proprio scooter, il cui atteggiamento ha destato sospetti. Chiesti i rinforzi, l’uomo, un romano di 53 anni, è stato controllato con i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Roma Cassia, con il coordinamento della Procura della Repubblica, dipartimento criminalità diffusa e grave.

La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire circa 20 kg di hashish, suddivisi in panetti, tenuti all’interno di due borse frigo. La sostanza, come accertato nell’immediatezza, gli era stata ceduta poco prima da un soggetto uscito da un’abitazione della stessa via. Gli ulteriori accertamenti hanno condotto all’identificazione del secondo uomo, 38 anni, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine e la successiva perquisizione domiciliare, estesa anche al padre convivente, di 66 anni, pensionato, che hanno permesso di scoprire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 459,4 kg di hashish, suddivisi in panetti e 5 kg di marijuana oltre a 4 telefoni cellulari e materiale per la pesatura e il confezionamento. Tutta la droga sequestrata, immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 2 milioni e mezzo di Euro.

I tre uomini sono stati arrestati in flagranza e tradotti presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, dove il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di per tutti e disposto per il 38enne e il 43enne la custodia cautelare in carcere e per il 66enne gli arresti domiciliari.

L’attività conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini del territorio.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.