Roma – Napoli 1-1: Spinazzola illude, azzurri beffati in pieno recupero

Termina 1-1 il match dell’Olimpico tra Roma e Napoli, con gli azzurri che vedono sfumare la vittoria nei minuti finali. Primo tempo frizzante, con il predominio territoriale in mano al Napoli e una Roma che nelle ripartenze si rende sempre pericolosa. Gli azzurri passano in vantaggio al 29′ con Spinazzola, che ben servito da Juan Jesus dalle retrovie scavalca Svilar in uscita con un pallonetto. I giallorossi premono e Meret è chiamato alla gran parata sul colpo di testa di Ndicka. Nella ripresa il Napoli amministra il risultato e non riesce a chiuderla. La Roma colpisce un palo con Paredes su punizione, continua a spingere ed in pieno recupero trova il pari con Angelino. Una doccia fredda per gli uomini di Conte, che non approfittano del pareggio dell’Inter nel derby e restano a +3 sui nerazzurri, che devono ancora recuperare la gara con la Fiorentina.