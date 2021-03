Roma – Napoli: 0-2. Doppio Mertens! Gli azzurri demoliscono la Roma: ora la Champions non è più un miraggio

Il Napoli batte la Roma per 2-0 all’Olimpico, in quello che era uno spareggio per restare aggrappati al sogno Champions. A decidere il match una doppietta di Dries Mertens, che sbriga la pratica in 7 minuti, al 24’ con una punizione studiata dal limite ed al 34’ di testa, a completamento di un’azione che è un vero marchio di fabbrica del Napoli da anni: taglio di Insigne per l’accorrente Politano, palla in mezzo e timbro di Dries Ciro Mertens. Primo tempo dominato dagli uomini di Gattuso, che sovrastano gli undici di Fonseca specie nella parte mediana del campo, dove la qualità di Zielinski e Fabian e l’ordine di Demme, non concedono nulla agli avversari. Letale in attacco con un ritrovato Mertens ed attento in fase difensiva, con un superbo Koulibaly, il Napoli si presenta alla fase decisiva del campionato nella migliore forma possibile. Secondo tempo di contenimento, con Ospina che trema solo al 61’ in occasione del palo di Pellegrini. Napoli ora quinto, a 2 punti da Juventus e Atalanta ed a 6 dal Milan. Un passo importante nella corsa Champions, che vedrà, al rientro dalle nazionali, gli azzurri impegnati in casa col Crotone ed allo Stadium di Torino nel recupero contro la Juventus, oggi sconfitta in casa dal Benevento.

Tabellino

Roma- Napoli: 0-2 (pt 0-2)

Napoli: Ospina, Hysaj, Maksimovic (86′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Politano (73′ Lozano), Zielinski (/3′ Elmas), Insigne (86′ Bakayoko), Mertens (66′ Osimhen). A disp.Meret, Contini, Zedadka, Cioffi, Manolas, Costanzo. All.Gennaro Gattuso

Roma: Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini (83′ Kumbulla), Diawara (67′ Villar), Spinazzola, Pedro (67′ Carles Perez), El Shaarawy, Dzeko (67′ Borja Majoral). All. Paulo Fonseca

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 27′ D. Mertens, 34′ D. Mertens

Note: ammoniti Ibanez, Diawara, El Shaarawy, Villar, Osimhen

Foto sscnapoli pagina FB