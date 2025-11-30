Roma – Napoli: 0-1. Neres fa volare Conte: azzurri di nuovo primi!

Il Napoli batte la Roma neo big match del sunday-night. Decisivo il solito Neres, che dopo la doppietta rifilata all’Atalanta, stende la Roma con una progressione con la quale semina la difesa giallorossa. Azzurri ben messi campo ed in controllo del gioco per tutti e 97 minuti. Il nuovo modulo (3-4-2-1) mette Neres e Lang in condizione di esprimersi meglio e garantisce una migliore solidità difensiva. L’episodio decisivo al 36° del Primo Tempo: Rrhamani recupera palla a limite della sua area su Kone, il pallone finisce a Neres, che scambia con Hojlund che lo lancia in porta: a tu per tu con Svilar il brasiliano non perdona.

La vittoria consente al Napoli di riagguantare la vetta a pari punti col Milan, una chimera se solo si pensa alla conferenza stampa post gara di Bologna.

Tabellino

Roma – Napoli: 0-1 (pt 0-1)

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Koné, Cristante (62′ Aynaoui) Wesley (83′ El Sharaawy), Soulé (62′ Dybala), Pellegrini (80′ Bailey), Ferguson (46′ Baldanzi). All. Gasperini (in panchina Gritti)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres (85′ Lucca), Lang, Hojlund (80′ Elmas). All. Conte

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 36′ Neres

Note: ammoniti Cristante, Lobotka, Beukema

Queste le parole dei protagonisti azzurri a termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Questo il commento di Antonio Conte dopo il match:

“Venire a Roma con autorevolezza e personalità come abbiamo fatto noi non era semplice. I ragazzi hanno dato prova di forza e carattere e la prestazione è stata di alto livello”.

“Adesso spero che non ci siano più infortuni perchè stiamo superando le difficoltà in maniera brillante ma non possiamo permetterci ulteriori defezioni”

“Il gruppo sta dimostrando di avere entusiasmo ed energia per difendere lo scudetto e cercare di ritrovare il nostro standard. Stiamo facendo di necessità virtù con questo spirito e questa determinazione che ci ha contraddistinto nel nostro percorso”

“Stasera la squadra ha dato una risposta importante, ma soprattutto l’abbiamo data a noi stessi perchè siamo coscienti che bisogna mettersi l’elmetto quando è necessario. I ragazzi hanno dimostrato anche senso del sacrificio e abbiamo ritrovato lo spirito giusto”

David Neres protagonista del match esprime la sua soddisfazione:

“Sono felice del gol ma soprattutto per la vittoria. E’ importante che la squadra stia esprimendo il proprio valore”

“Siamo tornati in testa alla classifica ma dobbiamo pensare partita dopo partita e lavorare per dare sempre il massimo”

Alessandro Buongiono analizza la vittoria azzurra:

“Stiamo lavorando a un nuovo modulo e ci sta dando grandi frutti. Il mister ci aiuta sempre a dare il massimo cercando di comprendere le nostre caratteristiche anche alla luce degli uomini che vanno in campo”

“Abbiamo attraversato qualche assenza ma gli uomini che vanno in campo stanno dando il massimo. Abbiamo conquistato un successo di grande valore stasera e i risultati ci stanno dando ragione”.

“Dobbiamo proseguire con lo stesso spirito, abbiamo un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione e che si stanno impegnando al massimo per raggiungere gli obiettivi che il Napoli merita”

In foto Neres (credits sscnapoli.it)