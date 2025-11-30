MILINKOVIC SAVIC 7: praticamente inoperoso per gran parte della partita, nel finale sfodera una parata clamorosa su Baldanzi che salva il risultato. Mostruoso
BEUKEMA 6,5: gara ordinata e diligente, nessuna sbavatura. Rischia davvero poco. Solido
RRAHMANI 7: autore di chiusure importantissime, sbroglia tante situazioni pericolose. Annulla gli attaccanti giallorossi, recupera il pallone da cui parte l’azione del gol. Gigante
BUONGIORNO 6,5: gioca pulito, sempre pronto negli anticipi. Esce spesso palla al piede con personalità. Autorevole
DI LORENZO 6,5: attacca tanto, va anche vicino al gol con un tiro sull’esterno della rete. Prezioso anche in ripiegamento. Ficcante
LOBOTKA 6,5: segue Kone a tutto campo limitandolo molto. Tocca tanti palloni giocando ad alta velocità. Solita gara impeccabile in regia. Onnipresente
MCTOMINAY 6,5: spesso gli avversari devono ricorrere al fallo per fermarlo. Quando si posiziona tra le linee crea sempre qualcosa di importante. Quantità e qualità al potere. Incisivo
OLIVERA 6,5: gara generosa in entrambe le fasi, garantisce corsa e copertura costante. Corridore
NERES 7,5: il suo stato di grazia continua. Sigla il gol vittoria superando Svilar a tu per tu con grande freddezza. Quando parte palla al piede semina il panico nella difesa avversaria. Decisivo (dall’84’ LUCCA s.v.)
HOJLUND 6,5: manda in porta Neres per il gol vittoria. Gran lavoro spalle alla porta, fa a sportellate con i difensori giallorossi aprendo varchi importanti. Grimaldello (dal 79′ ELMAS s.v.)
LANG 6,5: vivace e sempre nel vivo del gioco. Dialoga bene con i compagni, impegna Svilar con un velenoso tiro cross. Reattivo (dal 70′ POLITANO 6: entra in una fase delicata del match, grande applicazione e sacrificio. Prezioso)
