Roma – Napoli: 0-1. Gli azzurri non si fermano più: battuta anche la Roma con una perla di Osimhen

Continua la favola del Napoli di Spalletti: undicesima vittoria consecutiva per gli azzurri, che espugnano, per la seconda volta in stagione, l’Olimpico di Roma grazie ad una rete di forza di Victor Osimhen, che all’80.mo brucia Smalling e batte Rui Patricio. Partita bloccata dalla Roma nel primo tempo; la squadra capitolina rinuncia a giocare, preoccupandosi più a non far manovrare gli avversari che a costruire. Nella ripresa il Napoli prende campo e va vicino alla rete con Lozano e Osimhen, prima della rete decisiva del n.9 azzurro. Vittoria meritata che consente al Napoli di consolidare il primato, con un vantaggio di 3 punti sul Milan.

Tabellino

Roma – Napoli: 0-1 (pt 0-0)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (37′ st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (37′ st Vina), Cristante, Camara (37′ st Matic), Spinazzola (40′ st Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (18′ st Belotti). A disposizione:Boer, Svilar, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic. All.: Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele (12′ st Elmas), Lobotka, Zielinski (30′ st Gaetano); Lozano (30′ st Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione:Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Simeone, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Raspadori. All.: Spalletti

ARBITRO: Irrati di Pistoia

MARCATORE: 36′ st Osimhen

NOTE: Ammoniti: Smalling, Cristante, Ibanez (R); Lozano, Ndombele, Olivera, Lobotka (N); Recupero: 3′ pt, 5′ st.