Roma – Napoli 0-0, le pagelle: Anguissa una piovra, bene i centrali. Deludono Insigne e Zielinski

OSPINA 6: corre qualche brivido nella ripresa ma si sporca i guanti soltanto nelle prese alte. Dà sicurezza alla difesa. Inamovibile

MARIO RUI 6: gara prudente e ordinata, sbaglia poco mantenendo lucidità fino alla fine. Diligente

RRAHMANI 6,5: tiene bene la posizione arginando bene Abraham insieme a Koulibaly. Rischia quando l’inglese va in porta nel primo ma nel complesso regge. Ermetico

KOULIBALY 6,5: con Rrahmani forma una coppia di posizione e sostanza. Limita le uscite palla al piede garantendo compattezza al reparto arretrato. Argine

DI LORENZO 6: qualche cross impreciso e tanto lavoro in ripiegamento nel miglior momento della Roma. Non trova molto spazio per le sovrapposizioni. Bloccato

FABIAN RUIZ 5,5: pochi lampi degni delle sue qualità. Marcato a uomo fatica ad inventare geometrie e pennellate. Ingabbiato

ANGUISSA 6,5: non soffre la densità giallorossa in mediana districandosi alla grande nello stretto. Solita gara di grande intensità e dinamismo. Si butta anche in avanti quando può. Piovra

ZIELINSKI 5: resta l’oggetto misterioso di questo inizio campionato. Sbaglia tanto e non si fa vedere mai negli ultimi sedici metri. Per larghi tratti estraneo al gioco. Involuto (dal 71′ ELMAS 5,5: non fa molto meglio del polacco. Non trova spazi per inserirsi, incide poco. Evanescente)

POLITANO 6: crea apprensione alla Roma quando punta l’uomo dispensando palloni interessanti. Cala alla distanza ma dà anche un buon contributo in ripiegamento. Elastico (dal 71′ LOZANO 6: prova a dare imprevedibilità e profondità alla manovra ma entra in una fase di gara in cui il Napoli perde la supremazia territoriale. Imbottigliato)

OSIMHEN 6: si muove come un ossesso facendo a sportellate con i difensori avversari. Vicino al gol con la carambola che va sul palo, spesso si fa trovare in fuorigioco. Iperattivo

INSIGNE 5,5: poco ispirato, non riesce a servire a dovere i compagni. Praticamente mai pericoloso in zona gol. Unico squillo il tiro alto sul finire del primo tempo. Fumoso (dall’82’ MERTENS s.v.)