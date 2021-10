Foto sscnapoli

Roma – Napoli 0-0: gli azzurri frenano all’Olimpico, si interrompe la striscia di vittorie

Pari a reti bianche all’Olimpico per il Napoli. Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive degli azzurri, che vengono bloccati sullo 0-0 da una Roma guardinga e tignosa. Gli uomini di Spalletti fanno la gara ma non trovano il guizzo giusto, rischiando qualcosina nella seconda parte del match.

Primo tempo bloccato, una partita a scacchi nella quale nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio. Col passare dei minuti gli azzurri alzano il baricentro ma guadagnano un predominio territoriale piuttosto sterile. La chance più importante è dei giallorossi, al 27′ Abraham lanciato a tu per tu con Ospina calcia di pochissimo a lato. La più ghiotta occasione del Napoli dei primi 45′ capita ad Insigne, che sul finale di frazione si accentra e da buona posizione calcia alto. Nella ripresa il Napoli inizia forte e al 59′ grandissima occasione: palla sul palo dopo una carambola tra Osimhen e Mancini. Al 65′ si fa viva la Roma con Pellegrini, che da ottima posizione al volo mette a lato. La partita procede a folate ed al 70′ i giallorossi vanno vicinissimi alla rete con Mancini, che di testa sugli sviluppi di una punizione sfiora il palo. Nel finale gol annullato ad Osimhen per fuorigioco. Azzurri sempre in vetta ma ora a pari punti con il Milan, vittorioso ieri a Bologna.