Fonte e foto UEFA.com

Roma – Feyenoord 1-0: Zaniolo illumina Tirana, la coppa è giallorossa

A 31 anni dalla finale di Coppa UEFA persa contro l’Inter e quattordici anni dopo l’ultimo trofeo conquistato, la Roma torna dunque a festeggiare un titolo. Un successo nel segno dello Special One, l’ultimo a vincere una coppa europea con una squadra italiana: il tecnico portoghese diventa così l’unico ad aver vinto le principali competizioni UEFA per club.

L’avvio di partita è contratto, a condizionarlo è il peso della posta in palio. Lo spettacolo lo fanno i tifosi delle due squadre, sistemati dietro le due curve e che sostengono incessantemente i loro beniamini. Le occasioni scarseggiano, la Roma perde dopo appena un quarto d’ora per infortunio Henrikh Mkhitaryan: al posto del talento armeno, recuperato proprio per questa finale, entra Sérgio Oliveira.

Tammy Abraham ha pochi palloni giocabili ma fa ammonire Gernot Trauner, poi al 32′ la squadra di Mourinho passa. Su un lancio di Gianluca Mancini, è proprio il difensore austriaco ad andare a vuoto: Zaniolo controlla benissimo con il petto e con un tocco morbido di sinistro supera il portiere avversario Justin Bijlow, al rientro da un lungo infortunio. Per il talento classe 1999 è il sesto gol nella competizione, l’ottavo in stagione.

Nella ripresa, la formazione di Arne Slot parte fortissimo. Gianluca Mancini prima e Tyrell Malacia poi fanno tremare i legni della porta di Rui Patrício, che compie anche un super intervento su Guus Til. Proprio il centrocampista lascia il posto a Jens Toornstra, la prima mossa dell’allenatore olandese. Mourinho risponde infoltendo il centrocampo, con Jordan Veretout e Leonardo Spinazzola che prendono il posto di Zaniolo e di Nicola Zalewski.

Proprio l’ex Fiorentina mette i brividi a Bijlow con un destro da fuori sugli sviluppi di un angolo, poi Chris Smalling è provvidenziale nella chiusura sullo scatenato Cyriel Dessers, il capocannoniere della competizione. Pellegrini ha la chance per il raddoppio ma non riesce a firmare il 2-0, poi la Roma si difende con le unghie e con i denti e porta a casa successo e trofeo. La festa, nella notte di Tirana, può avere inizio…