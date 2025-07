Roma – Esplosione di un distributore di benzina, agenti feriti

Questa mattina, poco dopo le 8, il quartiere Prenestino di Roma è stato scosso da un fortissimo boato, seguito da un’onda d’urto avvertita in molte zone della Capitale.

A causarlo è stata un’esplosione verificatasi in un distributore di benzina di via dei Gordiani.

I poliziotti della questura di Roma e i Vigili del fuoco sono stati i primi ad intervenire e, purtroppo, alcuni di loro sono rimasti feriti durante le delicate fasi di soccorso e messa in sicurezza della zona.

Loro e gli altri feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati negli ospedali della zona.

Proseguono le attività di bonifica e i rilievi sul luogo dell’esplosione, che ha causato ingenti danni alle abitazioni e ai locali limitrofi.