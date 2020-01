Roma – Coronavirus, accertati in Italia i primi due casi, coppia di turisti cinesi ricoverata allo Spallanzani

Accertati in Italia i primi due casi di Coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi che alloggiavano in un hotel di Roma. La coppia, originaria della provincia di Wuhan, era arrivata a Milano il 23 gennaio per poi fare tappa nella capitale. Ieri sera si sono sentiti male e, visti i sintomi che presentavano, sono stati ricoverati allo Spallanzani. Lo ha reso noto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte. “La situazione è seria ma non bisogna fare allarmismi, la situazione è totalmente sotto controllo”, ha aggiunto il ministro della salute Speranza. E’ stato intanto chiuso il traffico aereo da e per la Cina, come precisato dal presidente del Consiglio.