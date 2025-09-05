Roma – Arrestato narcotrafficante ricercato in Colombia

Un 42enne, ricercato in campo internazionale dalle autorità colombiane perché membro di un’organizzazione criminale specializzata nello spaccio di cocaina tra Colombia ed Europa, è stato arrestato a Roma dai poliziotti delle Volanti.

L’uomo, è stato rintracciato ed arrestato in un hotel della Capitale dove, nelle vesti di turista, aveva trovato rifugio in questi giorni.

Era accusato del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito di una rete criminale dedita all’acquisto, al trasporto e alla spedizione di cocaina verso l’Europa, sfruttando canali commerciali apparentemente legittimi. All’interno della stessa, avrebbe rivestito un ruolo principale nell’investimento e nel finanziamento delle operazioni illecite in Colombia.

La droga veniva stoccata nella città di Cali per poi essere trasportata via terra fino al porto di Cartagena. Lì il carico di stupefacente veniva imbarcato sfruttando i container di una compagnia di navigazione, per poi partire via mare ed approdare a Barcellona, in Spagna.

Nel corso delle indagini, tra marzo e giugno del 2021, le autorità colombiane avevano sequestrato, nei punti logistici nevralgici dell’attività illecita, diversi carichi di cocaina, per un totale di oltre 250 chilogrammi, e milioni di “pesos” in danaro contante, riconducibili ai profitti del traffico internazionale.