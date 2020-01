Roma – Acquistavano auto con assegni falsi, denunciati 5 truffatori

Compravano auto usate pagandole con assegni falsi, e poi le portavano in Romania per rivenderle. Gli autori di questo imbroglio sono stati individuati dagli investigatori del commissariato San Giovanni di Roma, che li hanno denunciati per riciclaggio e truffa.

L’attività investigativa ha preso il via da una denuncia di una donna che, dopo aver venduto online la propria auto, si è trovata in mano un assegno di 11mila euro falso.

I poliziotti hanno analizzato tutta la documentazione in loro possesso, redatta anche a nome dei venditori, e hanno collegato quell’episodio ad altre cinque compravendite di auto svolte a Roma negli stessi giorni con modalità analoghe, per un ammontare di 58.750 euro.

Alla fine gli investigatori sono risaliti ai cinque componenti dell’organizzazione criminale che aveva architettato la truffa; si tratta di tre italiani di 30, 50 e 52 anni, un cittadino romeno di 37 e un 27enne appartenente ad una famiglia di etnia Rom.

Grazie ai sistemi di rilevazione satellitare è stata individuata la posizione delle automobili trasportate in Romania, permettendo così alla polizia romena di trovarle e sequestrarle.

Successivamente le auto sono state riportate nella Capitale e consegnate agli agenti del commissariato San Giovanni che le hanno, infine, restituite ai legittimi proprietari.