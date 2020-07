Riunione Commissione Scientifica Tecnologica Italia-Vietnam

Si è svolta oggi presso il Ministero Vietnamita per la Scienza e la Tecnologia la VII riunione della Commissione Mista Scientifica e Tecnologica Italia-Vietnam, il primo incontro bilaterale “in presenza” dopo la fase più acuta dell’emergenza Covid-19.

Nel corso dell’incontro è stato esaminato lo stato della collaborazione tra i due Paesi, avviata sin dal 1992 con la firma dell’accordo di cooperazione, e sono stati definiti i settori su cui concentrare le attività nei prossimi anni: agricoltura e scienze dell’alimentazione, biotecnologia e medicina, ambiente e cambiamento climatico, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, materiali avanzati, industria 4.0, astrofisica e osservazione della terra, conservazione del patrimonio culturale.

È stato in particolare firmato il Programma Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Vietnam per il triennio 2021-2023, che individua gli 11 progetti di ricerca congiunta selezionati dalla Farnesina e dal Ministero Vietnamita a seguito del bando pubblicato nella primavera 2019.

Fonte esteri.it