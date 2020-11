Foto sscnapoli

Rijeka – Napoli 1-2, le pagelle: difesa distratta, male Lobotka. Demme e Meret i migliori

MERET 6,5: poche colpe sul gol subito, salvato dal palo nella ripresa. Tiene a galla gli azzurri con un paio di interventi importanti. Pronto

DI LORENZO 5,5: parte male come l’intero pacchetto difensivo facendosi prendere spesso d’infilata. Meglio nella ripresa quando si fa vedere anche in avanti. Sbadato

KOULIBALY 5,5: imposta la manovra da dietro ma nel primo tempo troppo spesso è fuori posizione e viene saltato puntualmente. Passo indietro. Svagato

MAKSIMOVIC 5,5: anche lui nella prima frazione di gioco copre male e lascia troppo spazio alle folate croate. Soffre più del previsto. Molle

MARIO RUI 5,5: partecipa al pessimo primo tempo azzurro con poca copertura e diverse imprecisioni in uscita. Suo il cross che propizia l’autogol dell’1-2. Alti e bassi (dall’80’ GHOULAM s.v.)

DEMME 6,5: ha il merito di trovare il gol che raddrizza la partita. In mediana fatica in copertura ma gestisce bene palla provando anche a dare un po’ di geometria alla manovra azzurra. Importante

LOBOTKA 5: non garantisce filtro davanti alla difesa e partecipa poco in fase di costruzione. Gioca solo in orizzontale osando molto poco. Anonimo (dal 60′ FABIAN RUIZ 6: molto più intraprendente di Lobotka, impreziosisce il gioco con fitte trame di passaggi e maggiore qualità nelle giocate. Molto nel vivo del match. Convinto)

POLITANO 5,5: meno propositivo del solito, fatica ad affondare ed accentrarsi per il tiro. Ci mette come sempre tenacia e impegno ma non incide. Sotto tono (dal 69′ LOZANO 6: trova più spazi e profondità dando nuova linfa agli azzurri sulla fascia. Va anche vicino alla rete. Eclettico)

MERTENS 6: si merita la sufficienza per l’assist a Demme ma nel complesso trova pochi spazi tra le linee. Colpisce la traversa su punizione. Intelligente

ELMAS 6: al rientro dopo il contagio da Covid-19 non è al massimo della forma ma si rende comunque pericoloso. Vicino al gol, nello stretto gli manca ancora la qualità dei tempi migliori. Recuperato (dal 60′ INSIGNE 6: dà maggiore brio alla manovra offensiva, gestisce bene palla in entrambe le fasi di gioco. Reattivo)

PETAGNA 6: non ottiene molti palloni giocabili ma la sua presenza in area si sente. Crea scompiglio e in qualche modo induce il difensore croato all’autogol. Sgomita e fa salire la squadra. Prezioso (dall’80’ ZIELINSKI s.v)