Rijeka – Napoli 1-2, Gattuso: “Vittoria difficile, sono arrabbiato, abbiamo rischiato troppo”

“Sapevamo benissimo che di fronte avremmo trovato una squadra molto dura da affrontare. Ma nonostante quello che ci eravamo detti coi ragazzi prima del match, ho visto un approccio che non mi è piaciuto per nulla”.

“Nella prima mezzora ce la siamo vista brutta, non so, sembravamo in gita. Ci è voluto tempo per svegliarci. probabilmente è colpa mia, non sono riuscito a trasmettere l’attenzione giusta, però ribadisco che sono molto contrariato da questo atteggiamento”.

“Nella ripresa alzato il ritmo, il successo lo abbiamo meritato. Però non sono ammissibili questi alti e bassi. E’ un problema che questa squadra ha da tempo, anche prima del mio arrivo, e bisogna risolvere questo aspetto”.

“Se una partita ti gira male, poi non sempre riesci a ribaltarla come stasera. Sicuramente siamo stati bravi a reagire e questo è un merito che riconosco ai ragazzi. però mi aspetto molto di più sotto molti punti di vista”.

“Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni perchè le potenzialità ci sono, bisogna avere una crescita mentale e caratteriale. Abbiamo grande qualità, ma deve essere accompagnata anche dalla giusta mentalità, sempre”.

Fonte SSCNapoli.it