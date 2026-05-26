Fonte Ansa

Regno Unito – Ondata di caldo: 33,5 gradi è nuovo record di temperatura a maggio

Ondata di afa estiva anticipata in Gran Bretagna. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino a Londra, mentre continua l’ondata di caldo fuori stagione nel Paese. Lo ha comunicato il Met Office.

Il precedente primato per una giornata di maggio era di 32,8 gradi, raggiunti per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944.