Regione Campania – Sanità e ambiente: ecco i provvedimenti della Giunta

AMBIENTE, STIR BATTIPAGLIA. La Giunta Regionale ha approvato oggi la delibera che esclude l’impianto di compostaggio previsto presso lo Stir di Battipaglia dalla programmazione prevista per la realizzazione di 14 impianti in Campania per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. Come già annunciato nelle settimane scorse, non sarà più realizzato a Battipaglia l’impianto di compostaggio. I fondi già programmati sono stati invece destinati a sostenere il maggior costo degli impianti di compostaggio da realizzarsi negli Stir di Casalduni e Afragola.