Regione Campania – Saldi invernali, riunione con le associazioni il 4 gennaio

In relazione alla diffusione di notizie sulla data di inizio dei saldi invernali, si ribadisce, come già annunciato, che sul tema è stata convocata insieme con le associazioni di categoria un’apposita riunione per il giorno 4 gennaio 2021.

Pertanto, ad oggi, non è fissata alcuna data per l’inizio dei saldi in Campania.